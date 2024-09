Apaixonada, Diana Lopes declara-se ao namorado que não expõe nas redes sociais e com quem já teve uma relação no passado

Há 2h e 41min

No Goucha, recebemos Diana Lopes, ex-concorrente do Big Brother e agora comentadora do Secret Story. Cláudio Ramos tece largo elogio à nossa convidada, mas esta confessa ter várias inseguranças. Diana Lopes fala-nos do seu namorado, que não expõe nas redes sociais. A comentadora revela que já teve uma relação com o mesmo no passado, e depois voltaram a reencontrar-se. Diana Lopes diz-nos como é em casa e admite: «Eu sou muito chata!». A ex-concorrente declara-se ao namorado e diz que este é o seu pilar.