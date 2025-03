'Apaixonado' por mulher incontornável da Televisão protagoniza momento com Goucha: «Tens um ataque de ciúmes?»

Há 52 min

No «Goucha», recebemos o ator Heitor Lourenço, para uma conversa imperdível. Heitor Lourenço apaixonou-se pelo teatro em criança, mas tirou um curso de psicologia. Porém, acabou por seguir o seu sonho e tornou-se um dos atores mais queridos do país.

A televisão sempre fascinou Heitor Lourenço e foi na escola que teve o seu primeiro contacto com o teatro. Aos 18 anos, decidiu seguir o mundo da representação e foi por volta dessa idade que fez um curso de teatro com Maria do Céu Guerra. Já participou em inúmeras produções televisivas. Trabalhou em teatros de norte a sul do país tais como o Teatro Nacional D. Maria II, Teatro da Comuna, Teatro Aberto, figurando no seu currículo um elevado número de peças.

Em estúdio, o nosso convidado fala-nos de uma peça de teatro em que participou recentemente, e 'declara-se' a figura incontornável da Televisão portuguesa. Goucha reage e ambos protagonizam um momento hilariante. Veja tudo, no vídeo em cima.