Apelo à população: «Se avistarem os suspeitos contactem as autoridades e não tentem confrontá-los»

Há 1h e 9min

No «Dois às 10», partilhamos pormenores do caso de cinco reclusos que fugiram do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, informa a Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). São são dois portugueses e três estrangeiros e dois deles cumpriam pena máxima. A polícia apela à população que se avistarem os suspeitos contactem as autoridades e não tentem confrontá-los.