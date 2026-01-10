Após 20 cirurgias, Luciana prova que a beleza está além das cicatrizes que tem no rosto

Há 52 min

No «Momento Certo», A história de Luciana Mendes é um testemunho de resiliência que desafia explicações. Após enfrentar um diagnóstico de tumor raro que lhe deformou o rosto, Luciana atravessou 20 cirurgias e inúmeros tratamentos sem nunca perder a sua identidade. Hoje, ela transforma a dor em propósito, provando que a verdadeira beleza reside na dignidade de carregar as próprias cicatrizes e na capacidade de ver, como diz a sua tatuagem, "além do que se vê".