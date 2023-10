Após a morte do filho, Silvano fala do luto: «Depois disto, não há nada pior que me possa acontecer»

Há 1h e 24min

No «Goucha», Silvano Albina fala do apoio que teve por parte do psiquiatra para se iniciar no processo do luto e das escolhas difíceis que teve de fazer. Rodrigo, de 8 anos, faleceu num acidente de viação em que a mãe deste era a condutora, apesar de não ter carta de condução.