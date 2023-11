Após a picada de uma aranha, Andrea ficou entre a vida e a morte: «Esta espécie ataca a zona do coração»

Há 2h e 4min

No «Goucha», conhecemos Andrea Fonseca, de 47 anos, que estava em casa quando foi mordida por uma aranha, em janeiro de 2019, durante a noite e correu risco de vida. Inchaço, dores e vómitos foram alguns dos sintomas, ficando com parte do corpo paralisado.