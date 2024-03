Após agressões do pai, Cláudia recorda palavras do médico: «Disse para eu pedir perdão ao meu pai»

Há 3h e 39min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Cláudia Piorro, que teve uma infância marcada pelos maus-tratos e abusos sexuais. A nossa convidada explica-nos que sofreu violência doméstica por parte do pai, que espalhava o terror em casa, e descreve uma cena violenta da qual foi vítima, e que a levou inclusivamente ao hospital. Cláudia recorda que após essa agressão, a sua mãe fez queixa, saiu de casa, mas mais tarde, esta retirou a queixa. A nossa convidada recorda as palavras frias do médico, após ter chegado ao hospital com marcas de agressão violenta.