Após alegada violência doméstica, Sérgio Rossi foi a uma clínica espanhola: «Para ninguém me conhecer»

Há 2h e 45min

Com 25 anos de carreira, Sérgio Rossi construiu um percurso sólido na música, influenciado pelo fado e pela família. Desde jovem, dedicou-se à arte, lançando o primeiro álbum aos 21 anos e vivendo experiências internacionais, como no Brasil. No entanto, o seu nome foi recentemente abalado por acusações de alegada violência doméstica, num processo ainda em tribunal. Apesar da turbulência, o cantor encontra apoio na família e nos fãs, mantendo-se focado na música e na defesa do seu bom nome.