Após anos no estrangeiro, jovem regressa a Portugal e descobre que o irmão vendeu casa de família

Há 3h e 57min

Quando o pai completou 80 anos, Edmundo, que vive há cerca de uma década em São Tomé e Príncipe, decidiu regressar a Portugal e fazer uma visita no lar onde o idoso se tinha mudado.

Foi nesta instituição que reencontrou o irmão. Em conversa, Álvaro surpreendeu o irmão ao dizer que tinha comprado a casa de família. Os dois envolveram-se numa discussão.

Álvaro justifica a venda com a necessidade de pagar as mensalidades do lar onde o pai vive. Edmundo não aceita a justificação e fica ainda mais furioso ao saber que o irmão vendeu entretanto a casa pelo dobro do valor da compra.

Agora, Edmundo quer que o irmão divida o valor da venda da casa e pretende receber 150 mil euros.