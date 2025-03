Há 2h e 1min

Em «A Sentença», o primeiro caso do dia fala sobre um projeto de vida que se encontra em risco por causa da inesperada mudança de paisagem. Margarida adquiriu uma propriedade com o intuito de arrancar com um projeto de vida profissional. Acontece que, depois da escritura, e já como proprietária, o que seria o início de um sonho acabou por se transformar uma dor de cabeça que ainda está por resolver.