Após comprar um bilhete de avião, mãe de Ricardina foi parar ao país errado

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do primeiro caso que marca o programa da tarde «Erro geográfico».

Recebemos Ricardina Quaresma e Filipe Mendonça. A viver em Inglaterra, Ricardina planeou com a mãe encontrarem-se na cidade onde habita e juntas fazerem uma viagem pela Escócia. Ricardina disponibilizou-se a vir buscar a mãe a Portugal, mas a progenitora não quis e tratou de tudo sozinha. Comprou um bilhete de avião numa agência de viagens e na data e hora previstas, embarcou. Mas depois de várias horas à espera da filha no aeroporto do destino, percebeu que afinal estava no país errado. Só quatro dias depois é que a mãe e filha se encontraram, e a viagem pela Escócia acabou por não acontecer. Ricardina fez depois questão de trazer a mãe a casa e dirigiu-se à agência de viagens para os responsabilizar pelo sucedido, motivo que a traz a este tribunal. Ricardina exige uma indemnização à agência de viagens pelos gastos que teve ao ir buscar a mãe a outro país, e depois trazê-la a Portugal, num total de 2000 euros. Mas Filipe, dono da agência de viagens, recusa assumir responsabilidades e alega que a mãe de Ricardina não fez o pedido corretamente e que deveria ter confirmado todas as informações, que estavam detalhadas no bilhete de avião.

Ouvimos ambas as partes e ficamos a saber todos os detalhes do sucedido.

