Após denúncia sobre como a avó foi tratada nas urgências, Joana Alvarenga revela: «No dia a seguir, mudou tudo»

No «Goucha», a atriz Joana Alvarenga explica-nos o que aconteceu após a sua avó ter sido internada nas urgências durante 5 dias em condições muito desafavoráveis. Após ter assistido à sua avó internada numa maca, com amarras, alucinações e a um dia inteiro sem comer e beber, a atriz fez uma denúncia nas redes sociais sobre o sucedido, e a seguir a comunicação social fez disso notícia. Depois desta sua exposição do caso, a sua avó teve logo acesso a uma enfermaria e foi mediatamente operada, segundo Joana Alvarenga. A nossa convidada, esclarece, ainda, o estado de saúde atual da avó de 90 anos. Recorde-se que a atriz fez parte do elenco de Morangos com Açúcar.