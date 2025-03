Após descoberta de vida dupla e traição ao filho, sogra faz acusação chocante a ex-nora

Hoje às 15:46

Em «A Sentença», o primeiro caso do dia mostra como, quer seja na vida pessoal ou nos negócios, deixar de acreditar em alguém é quase sempre sinónimo de incerteza, frustração e até mesmo perdas económicas. Helena confiou a felicidade do filho e a gestão das lojas de que é proprietária a Rute. Durante muito tempo, tudo correu bem. No entanto, com a separação do casal, Helena percebeu que também nos negócios havia contas que não batiam certo.