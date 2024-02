Após diagnóstico de doença incurável do marido, Cátia separa-se: «Deixamos de funcionar enquanto casal»

Há 1h e 19min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Cátia Vasco, que nos fala do caso do seu ex-companheiro. Com apenas 30 anos, Miguel foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica, tendo falecido 16 anos depois, vítima dessa mesma doença. A nossa convidada recorda os tempos mais difíceis da relação, que culminaram na separção do casal. Cátia e Miguel tinham uma filha em comum, e mesmo separados, continuaram a viver na mesma casa. A nossa convidada explica que, apesar de separados, Cátia sempre cuidou do ex-marido até à sua morte.