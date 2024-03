Há 55 min

Em «Cacau», Vitória (Teresa Tavares) e Sal (Carolina Amaral) fingem no topo das escadas estarem a comentar a hipótese de Marco (Diogo Amaral) ter-se envolvido com Cacau quando esta chega, ficando a olhá-las furiosa. Cacau tenta passar por elas sem querer manter aquela conversa, acabando por tocar ligeiramente em Vitória, que cai de imediato escadas abaixo com a ajuda de Sal, que finge que foi Cacau que a empurrou.