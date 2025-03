Após dois reality shows, será que Daniela Santos entraria num terceiro? Esta foi a resposta surpreendente da ex-concorrente

Há 1h e 3min

No «Goucha», recebemos Daniela Santos, semifinalista do Secret Story - Desafio Final. A ex-concorrente cresceu em Alcoentre, num bairro onde vivia quase toda a sua família paterna. Aos 14 anos o pai suicidou-se. A jovem acabou por encontrar na dança a ‘boia de salvação’.

Ficou conhecida dos portugueses por participar em alguns programas de televisão, «Let’s Dance» (2017) e em várias edições do «Dança com as Estrelas».

Participou no «Dilema» onde ficou em 3º lugar e agora entrou na casa para o Desafio Final, para tentar chegar mais longe e ficar com o prémio de 20 mil euros.

Em estúdio, a nossa convidada faz um balanço da sua participação no Secret Story - Desafio Final, e do facto de ter ficado como semifinalista, a um dia da grande final. Revela que arrumou 'de vez' a saída do Dilema, que não foi positiva. A nossa convidada revela que desta vez, a saída de um reality show foi 'diferente', e diz-nos se voltaria e entrar ou não num programa do mesmo formato.

