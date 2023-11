Após escândalo Casa Pia, ex-mulher de Carlos Cruz recorda: «A imprensa começou a divulgar coisas feias de uma menina de 18 anos»

Há 1h e 2min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida de Marluce Silva, ex-companheira de Carlos Cruz. A nossa convidada recorda o processo Casa Pia, 20 anos depois. Carlos Cruz foi um dos arguidos do processo. Marluce explica porque decidiu levar a filha Marta Cruz para o Brasil, após o despoletar do escândalo. Ambas sofreram de depressão e foi no Brasil que procuraram terapia.