Após espancar Marco, Tiago é levado pela polícia

Há 3h e 24min

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) defende-se a Tiago (José Condessa) que só ele e Cacau (Matilde Reymão) sabem que estiveram juntos meses atrás, tendo nascido Marquinho fruto desse amor. Tiago e Salomão dizem a Marco que ele tem de fazer prova disso, com Marco a dizer que o confirmou com um teste que fez, mas já o destruiu. Marco fica tenso por Tiago lhe dizer que Cacau e Marquinho já se mudaram para sua casa. Tiago sai levado pela polícia. Salomão (Paulo Pires) fica a sós com Marco, avisando-o que pode ir preso com todas aquelas mentiras.