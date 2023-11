4 nov, 10:47

No «Dois às 10», recebemos as gémeas Margarida e Mariana Marinho, que interpretaram os papéis de «Rita» e «Sílvia» na terceira e quarta temporada de «Morangos com Açúcar». As nossas convidadas, que desistiram da representação, explicam o que fazem profissionalmente.