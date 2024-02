Após fazer um desfalque, Rafael está em fuga

Há 24 min

Em «Queridos Papás», Semedo, Camila (Ana Varela) e Osvaldo (Ricardo Monteiro) falam chocados com Matias (José Fidalgo) do desfalque que Rafael (Fernando Rodrigues) fez à empresa. Semedo, dizendo que Rafael saiu do país, oferece o lugar dele de CEO da WKT a Matias.