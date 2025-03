Há 1h e 13min

No Goucha, conhecemos a história de Ana Cristina Tavares, que ficou tetraplégica após ser atropelada numa passadeira. Para além do impacto físico e emocional, o acidente trouxe também mudanças profundas na sua vida pessoal. O casamento de 19 anos com o pai dos seus filhos acabou por chegar ao fim.