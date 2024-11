Há 1h e 50min

No «Dois às 10», um grave acidente de carro deixou João às portas da morte. Mas também ele conseguiu fintá-la. Paula, a mulher considera-o um milagre. João conta que teve medo de morrer e explica no local do acidente que foi ali que tudo aconteceu.

Paula recorda que os médicos pediram para a família se despedir dele. João aborda ainda o tempo do coma e de como agora vê a vida diferente.

«Acredito que fintei a morte»c