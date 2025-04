Após jantar de aniversário inesquecível, cliente regressa a restaurante e atira com jarro a funcionário. Tudo aconteceu por este motivo

Há 2h e 14min

Em «A Sentença», o primeiro caso do dia mostra como uma reação impulsiva pode gerar consequências inesperadas, afetando não só a pessoa envolvida mas também quem a rodeia. Heitor trabalha num dos restaurantes mais conceituados de Setúbal e foi ele quem serviu Teresa e a família no dia em que a maestrina comemorou o seu aniversário. No entanto, na manhã seguinte, todos os convidados acordaram indispostos, levando a anfitriã a regressar ao restaurante e a desentender-se com Heitor. Um desacordo que foi além das palavras.