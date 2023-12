Ontem às 18:51

No «Goucha», Vina Ribeiro, a última concorrente expulsa do Big Brother, recorda o processo doloroso que foi ter de retirar o filho do útero, pois a sua gravidez não iria vingar e o bebé não iria sobreviver. A nossa convidada não contém a emoção ao recordar a resposta que deu à médica.