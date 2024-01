Após negar que voltaria ao Big Brother, Miguel Vicente entra no Desafio Final. Quais as razões?

Há 2h e 9min

No «Dois às 10», o vencedor do «Big Brother 2022» voltou à casa mais vigiada do país e surpreende Bárbara Parada que também aceitou o desafio. Zé Lopes, Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco comentam as razões da entrada do vencedor e a relação deste com Bárbara.