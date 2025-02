Após o amor, volta a discussão: «Mas quem é que manda na tua carreira musical!?»

Há 1h e 38min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) e Tomé (Pedro Teixeira) estão serenos depois de terem feito amor. Estão em paz e muito carinhosos um com o outro. Aida diz que teve uma ideia para os concertos e que podia ficar sentada num banco, no palco, a assistir. Tomé acha estranho e de certeza que Agostinho (Jorge Mourato) não vai concordar. Aida passa-se e a tranquilidade acaba. Começam a discutir um com o outro.