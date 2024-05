Após o parto, bebé teria de ser imediatamente assistido, mas isso só aconteceu dias depois: «Tinha as mãos roxas»

Há 1h e 44min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Soraia Rodrigues, que nos fala da morte do seu filho Enzo. O bebé morreu aos 37 dias de vida vítima de uma alegada negligência médica. Em estúdio, recebemos os pais do falecido bebé, que nos falam do parto e dos dias que se seguiram, e recordam que nas primeiras horas de vida do Enzo, este teria de ser imediatamente assistido, o que não aconteceu. Os nossos convidados recordam que o bebé só foi devidamente visto após dois dias do seu nascimento.