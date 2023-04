Após participação no «Love on Top», Cláudia Sousa admite ter sido vítima de preconceito

Há 1h e 30min

No «Dois às 10», Cláudia Sousa, ex-concorrente «Love on Top», revela como foi tratada a nível pessoal e profissional após sair do programa. Bernardo Girão defende a companheira.