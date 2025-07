Após perder o filho Martim aos 14 anos para tumor cerebral, Ana pede ajuda ao «Querido» para transformar divisão marcada pela dor

Ontem às 12:00

No «Querido, Mudei a Casa!», conhecemos Ana, uma mãe marcada pela perda do filho Martim, que faleceu aos 14 anos vítima de um tumor cerebral. Desde então, a divisão onde passaram os momentos mais difíceis tornou-se um espaço carregado de dor. Com a ajuda do Querido, Ana espera transformar esse ambiente, criando um novo começo para si e para a família, sem nunca esquecer o Martim.