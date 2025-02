Há 2h e 17min

No Goucha, conversamos com Paulo Gonçalves, que perder o filho depois de ser atropelado por um taxista que não prestou auxílio. A família Gonçalves organizou uma manifestação para recordar Afonso e alertar as autoridades para o perigo do local onde ocorreu o acidente. Lançaram ainda uma petição que lança a discussão sobre o agravamento de pena a atropelamento e fuga.