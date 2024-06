Após pergunta inconveniente, Cacau sai disparada a chorar. Saiba o motivo!

Há 3h e 46min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz terem de plantar as sementes de cacau o quanto antes para voltarem a ter as árvores de cacau. Cacau (Matilde Reymão) olha-a com estranheza, enquanto todos arregalam os olhos a Sal para que ela não diga mais nada. Todos reparam que Cacau não está bem, com esta a sair disparada a chorar quando lhe perguntam por Tiago. Anita repara que Guto sabe o que se passa, mas ele não se descose.