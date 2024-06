Após seis anos à espera, Ana conseguiu adotar. Emocionada, recorda: «Dormiu a noite inteira agarrada ao meu dedo»

Hoje às 11:52

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Ana Mestre que foi diagnosticada com um cancro na mama aos 40 anos, mas o que mais lhe custou foi o facto de ter percebido que, com os tratamentos, iria ficar com a menopausa e, por isso, não poderia ser mãe. Ana começa por dizer que foram sete meses entre ter descoberto o nódulo da mama e o diagnóstico de cancro e partilha como se sentiu. Diz também que o que mais lhe custou foi o facto de não poder ser mãe e conta que teve de fazer vários tratamentos até chegar à fase de reconstrução da mama. Ana estava solteira mas, quando estava na fase de reconstrução da mama reencontrou aquele que viria a ser o seu amor. De amigos passaram a namorados e, dois anos depois, Ana confronta-o com o facto de querer iniciar o processo de adoção e de saber se o companheiro queria entrar no processo com ela ou não. Ele disse que sim e, durante a pandemia, depois de aplicar os conhecimentos de feng shui e de libertar o quarto que viria a ser da Maria, recebe uma chamada da assistente social a dizer que tinham um processo para lhes apresentar. A nossa convidada emocioana-se ao recordar aa primeira noite da filha em casa.