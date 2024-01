Após ser enganada por Marina, Emília sofre ataque violento por parte da turma

Há 3h e 15min

Em «Morangos com Açúcar», Emília (Rita Guerner) está radiante com a sua vingança, quando os alunos recebem mensagens que mostram que todo o dinheiro roubado está na sua conta. Afinal, foi tudo uma vingança de Marina contra Emília que, quando ela tinha excesso de peso, gozava com ela e lhe chamava Bolacha Marina.