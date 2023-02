Após ser vítima de agressões à mãos do ex-marido, Cristina conseguiu refazer a sua vida e ser feliz

Há 1h e 25min

No «Dois às 10», a convidada fala de perdão e aceitação do seu passado, em que viveu várias agressões e abusos às mãos do ex-companheiro. Hoje admite que são amigos e que seguiu a vida com outro homem que a faz feliz.