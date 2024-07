Há 25 min

No «Goucha», recebemos o ator Carlos Areia, companheiro de Rosa Bela, concorrente do «Dilema». O nosso convidado fala-nos do seu primeiro casamento e depois é surpreendido por uma mensagem muito especial da sua filha mais velha Cristina. Após a surpresa, o ator revela que não foi um pai presente.