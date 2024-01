Após ter sido mãe, Filipa recorda: «Não tenho nenhuma fotografia de mim grávida. Rasguei tudo»

Há 3h e 28min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Filipa Pereira, que desde jovem que sofria de ataques de ansiedade e não gostava do seu corpo. Aliado a isso tinha pessoas tóxicas que a deitavam abaixo. Quando foi mãe tudo piorou pelo aumento de peso. Procurou ajuda, mas foi em vão. A nossa convidada, revela, sobre a filha: «Gosto dela mais do que tudo.. mas foi um misto, se eu já me sentia mal, fiquei pior».