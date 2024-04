Após ter sido retirada aos pais toxicodependentes, Beatriz foi institucionalizada e acolhida numa família 'sem condições'

Há 2h e 56min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida de Beatriz Vaz, que recorda uma infância marcada pela negligência dos pais, que consumiam drogas. Beatriz cresceu exposta à miséria, ao abandono e aos maus-tratos, tendo ido viver com os irmãos para uma instituição. Hoje, a nossa convidada procura o irmão que terá sido dado para a adoção com apenas 3 anos. Numa revelação impressionante, Beatriz diz que devido ao consumo de drogas por parte da mãe, esta nasceu prematura e com cocaína no sangue. A nossa convidada, que foi institucionalizada, recorda o facto de ter ido para uma família de acolhimento e de voltar a casa dos pais durante a adolescência.