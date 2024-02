Após treino de karaté do marido, Graça fica viúva aos 39 anos com filha menor nas mãos: «Entrou em morte cerebral»

Há 2h e 57min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Graça Canas, que ficou viúva no dia em que completava 39 anos e no dia de celebração de 12 anos de casada. A nossa convidada recorda o dia fatídico da perda do marido, tendo ficado sozinha com uma criança menor para criar. Após um treino de karaté, o marido de Graça sentiu-se mal e depois faleceu com apenas 40 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.