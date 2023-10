Após um cancro, Isabel ficou com um saco ligado ao intestino

24 out, 12:19

No «Dois às 10», Isabel conta que quando foi renovar a carta de condução descobriu o cancro no reto, tinha 65 anos. Ficou em choque, foi uma notícia agressiva, chorou muito, mas pôs na cabeça que tinha de se livrar daquilo. Fez os tratamentos e a cirurgia que correu bem, mas passado um mês descobriu outro problema. Teve de fazer uma ileostomia e pôr um saco. Algo que achava que seria provisório o que não aconteceu. Fez uma colostomia e ficou com o saco para o resto da vida.