Após uma arritmia e ataque de pânico, Hugo recorda palavras do médico: «Tem ansiedade, mas é muito saudável»

Há 53 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Hugo Soares, de 41 anos, que sofre de ataques de ansiedade há mais de 20. O nosso convidado explica-nos como a ansiedade, os ataques de pânico e o medo mudaram a sua vida. Hugo recorda o seu primeiro ataque de pânico, aos 23 anos. Começou com uma arritmia e acabou com os médicos a dizerem que este era «muito saudável». O nosso convidado fala-nos dos primeiros sintomas do «medo de morrer».