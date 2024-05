Após uma dura luta de 9 anos para engravidar, Joana mostra-se radiante: «Ver o coração a bater...»

Há 1h e 13min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Joana Folgado, que durante anos viveu o drama da infertilidade. Depois de anos de tratamentos, Joana conseguiu engravidar recorrendo à fertilização in vitro. Joana fala dessa experiência e os sentimentos que surgem ao tentar engravidar e não conseguir. Em estúdio, a nossa convidada ouve o testemunho do marido que recorda toda a luta do casal para gerar um filho. Depois, Joana fala-nos do momento 'milagroso' em que conseguiu finalmente engravidar.