No «Dois às 10», Patrícia Rebelo cozinha bolonhesa de soja, uma receita vegana fácil e deliciosa. Ficamos a conhecer a história de Patrícia, que desde criança lida com a dificuldade em ganhar peso. A nossa convidada explica-nos como é que funciona o seu regime alimentar, em que o objetivo principal é ganhar peso. No ano passado, Patrícia chegou a pesar 43 quilos.