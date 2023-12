Aprenda a poupar! Nos primeiros dois anos, Ricardo vai poupar 2400€, descubra como.

Há 2h e 12min

No «Dois às 10», recebemos Guida Sousa, Diretora Coordenadora Nacional, Edilberto Costa, gestor de Crédito e Ricardo Dória, cliente. A «Decisões e Soluções» ajudam a evitar gastos supérfluos e a focar na poupança. A «Decisões e Soluções» ajudou Ricardo a poupar no crédito habitação e aconselham as pessoas a procurar intermediários de crédito com experiência no mercado. Ricardo ponderou recorrer às medidas de apoio do governo, mas optou pela ajuda da «Decisões e Soluções». A prestação mensal de Ricardo passou de 621,23€ para 391,25€.