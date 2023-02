«Aquela caramela fez bruxaria com o Peixoto, só pode!»

13 fev, 22:22

Em «Festa é Festa», Fátima (Marta Andrino) e António (Luís Simões) contam aos restantes o que se passou no take-away com Valquíria (Maria Sampaio). Estão todos impressionados com a história do mau-olhado e das almas penadas. Elisabete (Ana Marta Contente) assume que não gosta de falar dessas coisas e que está toda arrepiada. Josefa (Rita Salema) percebe agora como Valquíria conseguiu prender Peixoto (Vítor Emanuel).