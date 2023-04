«Aqueles idosos que já não são autónomos é favor de se dirigirem para casa porque eu não sou mecânico de andarilho!»

Há 2h e 57min

Em «Festa é Festa», Manel (Vítor Norte) e Quina (Maria Rueff) estão a tratar das inscrições para o centro de dia. Manel tenta organizar os idosos por idades e diz que os que não são autónomos não têm vaga. Corcovada ouve isto e não gosta. Corcovada (Maria do Céu Guerra) lembra Manel que a casa é sua e é ela que define as regras. Quina até concorda com Manel, mas acha que ele entrou a pés juntos.