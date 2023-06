Há 3h e 10min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) toma o pequeno-almoço com a família e assume que ficou assustado com o que se passou ontem. Carlos (Rodrigo Paganelli) e Florinda (Ana Brito e Cunha) não percebem ao que ele se refere e Albino explica que Celeste (Margarida Antunes) nem parecia a mesma, mas pior do que isso foi Quina (Maria Rueff).