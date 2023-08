Ariana luta pela vida do filho: «Não vai voltar a ser o mesmo, vai ficar com sequelas»

Há 21 min

No «Dois às 10», Ariana Vieira fala dos problemas de saúde do filho que está internado e com pouco esperanças de algum dia recuperar. Alem desta luta, esta mãe desespera para não perder a casa onde vive com os 4 filhos.