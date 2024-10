Ariana marcou consulta com o marido da amiga e contou o impensável

Há 52 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Danos colaterais».



Aurora viu a relação entrar numa fase crítica quando com a ajuda do personal trainer conseguiu reerguer o casamento e a chama quase apagada. No entanto, para trás, deixou o cúmplice numa situação delicada e uma namorada pronta a ajudá-lo a recuperar.

Ariana era namorada do personal trainer e incentivou Aurora a treinar com o namorado, para aumentar a sua auto-estima. Com o tempo, os resultados pretendidos deram frutos. Por isso, começou a abandonar os treinos e afastou-se do PT. Ao perceber que o namorado ficou triste, falou com um psiquiatra e é aqui que vem a parte mais surpreendente: o médico a quem contou tudo era o companheiro de Aurora.

Aurora acusa a ex-amiga de vingança e agora exige uma indemnização por danos morais e matrimoniais.