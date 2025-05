Há 1h e 34min

No dia 30 de janeiro, Rute e a filha de 17 anos foram assassinadas à facada na habitação onde viviam. O autor do crime foi o companheiro de Rute, que, depois do duplo homicídio, pôs termo à própria vida. A única sobrevivente da tragédia foi a filha em comum do casal, uma bebé de apenas 15 meses, que foi entregue aos cuidados dos avós paternos. Aristides, pai de Rute, foi quem encontrou os corpos no quarto.