Há 1h e 32min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Arlinda Mestre, que tem uma infância marcada pela vivência no orfanato. A nossa convidada, que participou na «Quinta das Celebridades», recorda a participação no reality show. A ex-concorrente fala-nos de um desamor que marca a sua vida, e de como o terminar dessa relação impactou negativamente a sua vida.